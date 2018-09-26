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В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах

26.09.2018 18:30
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В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины – в Торезе (после переим.: Чистяково) и Снежном – уже неделю дороги перекрывают «полицейские» с оружием. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Почему целую неделю стоит комендатура с оружием возле заправки на Криничках, что случилось уже», – пишет автор поста Давид 25 сентября.

Местные жители уточняют, что дорогу перекрывает именно «полиция»:

  • Артем: «И ППС обязали останавливать авто, неповиновение сотрудникам МВД – открытие огня на поражение!»;
  • Сергей: «4 года война, а они до сих пор не могут комендатуру от полицейских отличить»;
  • Дмитрий: «Ну то, что там полицейские, понятно: там написано белым по синему, а зачем стоят-то?».

Пользователи соцсетей пишут о том, что, возможно, дороги перекрывают из-за сбежавших заключенных:

  • Ирина: «Заключенные в Кировске (после переим.: Голубовка – прим. ред.) сбежали – может, поэтому»;
  • Ксюша: «Я тоже это слышала!»;
  • «Профессор Мопедов‏»:  «В Торезе (после переим.: Чистяково – прим. ред.) и Снежном уже неделю все дороги перекрыты. С Кировской зоны сбежали вооруженные заключенные».

Выдвигаются и иные предположения:

  • Лилиана: «Там вроде блокпост поставили»;
  • Алексей: «После гибели Захарченко их как поставили».
Источник: https://dnews.dn.ua 


Теги: Донбасс, полиция, дороги, ДНР
 
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