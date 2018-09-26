Главная / Новости / Донецкая область / В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах
Последние новости раздела
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
- В «ДНР»: В Макеевке продавцы на рынке жалуются на проверки и высокую арендную плату12:44
- В Станице Луганской «аномальный наплыв» клиентов Ощадбанка и Приватбанка12:15
В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах
26.09.2018 18:30
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины – в Торезе (после переим.: Чистяково) и Снежном – уже неделю дороги перекрывают «полицейские» с оружием. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Почему целую неделю стоит комендатура с оружием возле заправки на Криничках, что случилось уже», – пишет автор поста Давид 25 сентября.
Местные жители уточняют, что дорогу перекрывает именно «полиция»:
- Артем: «И ППС обязали останавливать авто, неповиновение сотрудникам МВД – открытие огня на поражение!»;
- Сергей: «4 года война, а они до сих пор не могут комендатуру от полицейских отличить»;
- Дмитрий: «Ну то, что там полицейские, понятно: там написано белым по синему, а зачем стоят-то?».
Пользователи соцсетей пишут о том, что, возможно, дороги перекрывают из-за сбежавших заключенных:
- Ирина: «Заключенные в Кировске (после переим.: Голубовка – прим. ред.) сбежали – может, поэтому»;
- Ксюша: «Я тоже это слышала!»;
- «Профессор Мопедов»: «В Торезе (после переим.: Чистяково – прим. ред.) и Снежном уже неделю все дороги перекрыты. С Кировской зоны сбежали вооруженные заключенные».
Выдвигаются и иные предположения:
- Лилиана: «Там вроде блокпост поставили»;
- Алексей: «После гибели Захарченко их как поставили».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, полиция, дороги, ДНР
Читайте также:
- Донецкая область: опасные находки на дорогах
- В Покровской оперзоне идет мощнейшая отработка
- Кого сбили и что нашли на дорогах Донетчины
- На Донетчине из машин достали 2000 патронов, 8 гранат "РГД-5", 40 подствольных гранат и массу наркотиков
- Граната и столкновение: что творится на дорогах фронтовой Донетчины
- Новые сведения об "отработке" Волновахского района
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты14:55
- Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину14:40
- Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению14:10
- В «ДНР»: В Макеевке продавцы на рынке жалуются на проверки и высокую арендную плату12:44
- В Станице Луганской «аномальный наплыв» клиентов Ощадбанка и Приватбанка12:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы18:48
- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон18:15
- Повышение цены на газ могут отложить: важное заявление18:00
- Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара17:45
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- Цены на газ взлетят в октябре и потянут за собой все: готовьтесь к подорожанию17:15
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців16:51
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Путин получил важный сигнал по Украине: генерал указал на интересный момент12:13
- Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь22:38
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- Под Донецком идет бой
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины