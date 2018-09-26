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Архив - Донецкая область

В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты

26.09.2018 14:55
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В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты

На временно неподконтрольных Киеву территориях «ДНР» и «ЛНР» продолжает процветать самый настоящий беспредел – пророссийские террористы прибегают к взрыву гранат, а некие неустановленные лица подрывают автомобили, что, как правило, списывают на «украинских диверсантов». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в соответствии с отчетами т.н. «МГБ ЛНР», в Луганске и Дубовом (быв. Комсомольский) некие «неустановленные украинские ДРГ» в ночное время взрывают машины, причем, как военные, так и гражданские. При этом счет уже идет до 10 ед. автотранспорта. «Руководство ЛНР» настоятельно требует от «МГБ» и «правоохранителей» принять действенные меры по поиску и обезвреживанию данных «украинских ДРГ».

«В то же время, в некоторых населенных пунктах. на подконтрольной «ДНР» территории зафиксированы взрывы гранат. Фактически ко всем случаям причастны «ветераны ополчения» в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – сообщил Тымчук. 



Теги: Донбасс, взрыв, ДНР, ЛНР, гранаты
 
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