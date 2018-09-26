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В Станице Луганской «аномальный наплыв» клиентов Ощадбанка и Приватбанка
После реконструкции КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) значительно увеличился наплыв клиентов в отделения «Ощадбанка» и «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.
«В реконструкции КПВВ, для увеличения пропускной способности пункта, кроме удобства пересечения линии разграничения, есть и обратная сторона. Который день подряд в Станице наблюдается аномальный наплыв клиентов "Ощадбанка" и "Приватбанка". И, как следствие, большие очереди в эти учреждения и их банкоматы. Банковские учреждения в Станице в очередной раз требуют увеличения количества работников и банкоматов», – сказано в сообщении.
В райадминистрации также сообщили, что готовят письмо к руководству областных учреждений банков с предложением об увеличении количества работников и банкоматов.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Ощадбанк, Станица Луганская
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