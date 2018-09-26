Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців

26.09.2018 16:51

Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів депутат ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

За словами нашого співрозмовника, миротворчий контингент ООН може бути введений виключно після схвалення Радою безпеки ООН, де постійним членом є Росія.

«Вето постійного члена не дозволяє ухвалювати будь-яке рішення щодо введення миротворчих контингентів. Тому будь-якій миротворчий контингент на Донбасі може бути введений виключно за згодою країни-агресора — РФ. Відповідно, чи погодиться в даному випадку Росія не тільки на те, щоб цей миротворчий контингент мав мандат не більше розмежування лінії зіткнення, тобто фронту російсько-української війни, а і на мандат на оновлення контролю за державним кордоном України, бо для нас ключове завдання закрити кордон між РФ і окупованими територіями, і тоді ситуація нормалізується дуже швидко, бо жодного бажання, жодного потенціалу у окупованих територій самостійно вести війну і можливостей самостійно вести війну з Україною немає», - каже депутат.

Тому очевидно, додає співрозмовник видання, що Росія погодиться на миротворців виключно в тому випадку, якщо цей контингент працюватиме на її умовах.

«Можна собі припустити, що Росія буде чинити спротив в справі миротворчого контингенту оновити контроль над кордоном, тобто і надалі самі контролюватимуть кордон між Росією і окупованими територіями. І друге — так само очевидно, що якщо Росія і погодиться, то щоб туди входили війська країн, які є союзними для Росії, наприклад, Білорусь, Казахстан, можливо, Сербія. Відповідно, розмістити на кордоні своїх союзників, і це не зовсім прийнятно для України, тому що на території Білорусі так само вчиняються провокації проти українських громадян — можна згадати історію Павла Гриба, якого там затримали, викрали і забрали в Росію», - пояснює експерт.

«Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Тому поки що це залишається мантрою президента», - додає Сиротюк.