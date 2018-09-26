Восстановлена подача воды в Мариуполь и Павлополь, несмотря на обстрелы

26.09.2018 11:30

Украинская сторона СЦКК сообщила, что 24 сентября завершены ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждений Южнодонбасского водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки.

Представители СЦКК уточнили, что водопровод был поврежден вследствие обстрелов с применением тяжелых вооружений со стороны вооруженных формирований «ДНР», что поставило под угрозу снабжение питьевой водой 1,5 миллиона жителей населенных пунктов Павлополь, Мариуполь, Волноваха, Селидово, Угледар, Докучаевск, Новотроицкое, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово. Утечка воды достигала 1500 м3 / час.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы осложнялись нахождением мест порывов водопровода в зоне досягаемости обстрела из любых видов оружия и возможным наличием на участке мин и боеприпасов, которые не взорвались. Украинской стороной СЦКК при содействии СММ ОБСЕ было обеспечено установление режима тишины на время проведения работ по разминированию территории, устранению порывов водопровода и восстановлению непрерывного водоснабжения указанных населенных пунктов.

30 августа 2018 года было начато разминирование 200 кв. метров земельного участка и ремонтно-восстановительные работы. Работниками предприятия «Вода Донбасса» было ликвидировано 4 порыва 1-й и 2-й нитки Южнодонбасского водопровода.

Работы приходилось прерывать из-за провокационных обстрелов, один из которых произошел 23 сентября. Формированиями «ДНР» огонь был открыт в направлении сотрудников предприятия «Вода Донбасса», которые выполняли работы по замене поврежденного участка трубопровода. Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены, гражданских работников эвакуировано.

Несмотря на это, 24 сентября работы по ликвидации повреждений Южнодонбасского водопровода завершены. Восстановлено водоснабжение.

Источник: https://mrpl.city