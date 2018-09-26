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Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» в День города «организовали» обстрел поселков города. Жители города открыто говорят об этом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В минувшее воскресенье, 23 сентября, во временно оккупированной Горловке после третьего переноса «отпраздновали» День города. С раннего утра и в течение дня поселки вблизи линии разграничения были обстреляны. Об этом «мэр» города Иван Приходько сообщил в соцсетях, приписав обстрелы «ВСУ».
Однако, горловчане в открытую говорят, что обстрел велся боевиками «ДНР» с «благословения» «властей» и что обстрел был выгоднее Приходько и Пушилину, т.к. таким путем они могут выманивать у «кураторов» дополнительные денежные средства.
Вот что пишут горловчане всоцсетях:
«Похоже что спектакль с попаданиями по 19-20 устроен Приходько к приезду Пушилина. Был ли врио посвящён в планы господина Ухо, или нет, но обстрел это всего лишь выбивание финансирования с новых/старых кураторов. Если это совместный с мммщиком план, Горловку ждут тяжёлые времена»,
«Я не сторонник теорий самообстрелов после 15-го года, когда большая часть орков стала из местных, но это слишком явный случай, как на 24 августа. Не случайны слова чеПушилина, на встрече с Ухом, что Горловка стоит на рубеже и постоянно обстреливается».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, мэр, обстрел, День города
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