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Архив - Донецкая область

Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города

26.09.2018 11:00
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Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города

Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» в День города «организовали» обстрел поселков города. Жители города открыто говорят об этом. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В минувшее воскресенье, 23 сентября, во временно оккупированной Горловке после третьего переноса «отпраздновали» День города. С раннего утра и в течение дня поселки вблизи линии разграничения были обстреляны. Об этом «мэр» города Иван Приходько сообщил в соцсетях, приписав обстрелы «ВСУ».

Однако, горловчане в открытую говорят, что обстрел велся боевиками «ДНР» с «благословения» «властей» и что обстрел был выгоднее Приходько и Пушилину, т.к. таким путем они могут выманивать у «кураторов» дополнительные денежные средства.

Вот что пишут горловчане всоцсетях:

«Похоже что спектакль с попаданиями по 19-20 устроен Приходько к приезду Пушилина. Был ли врио посвящён в планы господина Ухо, или нет, но обстрел это всего лишь выбивание финансирования с новых/старых кураторов. Если это совместный с мммщиком план, Горловку ждут тяжёлые времена»,

«Я не сторонник теорий самообстрелов после 15-го года, когда большая часть орков стала из местных, но это слишком явный случай, как на 24 августа. Не случайны слова чеПушилина, на встрече с Ухом, что Горловка стоит на рубеже и постоянно обстреливается».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, мэр, обстрел, День города
 
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