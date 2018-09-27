"Изношенные, подлатанные, но идем. Противник выбрал позор", - Арестович о появлении "Донбасса" и "Кореца" в Азове

27.09.2018 08:00

Появление в Азовском море кораблей ВМФ Украины "Донбасс" и "Корец", с которыми оккупант ничего не смог сделать, является стратегической победой Украины.

С комментарием по поводу решительных действий Киева в Азове выступил известный украинский военный эксперт Алексей Арестович, передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net.

На днях Украина отправила в Азовское море два военных корабля "Донбасс" и "Корец". Они стали основой новой военно-морской базы ВСУ в регионе, призванной остановить беспредел оккупанта России. Украинские корабли "под стон и скрежет зубовный" пропагандистов РФ не только вошли в море, но еще и уверенно пресекли незаконный путинский мост. Арестович, комментируя спецоперацию ВМС Украины, назвав ее важным символом того, что Украина начала "транзит в новое будущее".

"Изношенная, подлатанная, но - идет. Идет через "российскую" "исключительную" "экономическую" зону, в сопровожденим ФСБшных корыт и американских с британским самолетами-разведчиками. Выходит на открытую воду и устанавливает государственное присутствие Украины", - отметил он, заверив, что это было стратегическое поражение Кремля.

Со слов эксперта, Кремль мог не пустить "Донбасс" и "Корец", получив в ответ "пакет международных оплеух". Но вместо этого он выбрал более позорный для себя сценарий. Это сигнал того, что изнурительная война в Сирии вкупе с экономическими проблемами и ростом протестных настроений внутри РФ окончательно измотали путинский режим.

"Ресурса на очередную борзость им не хватает", - заверил Арестович, уточнив, что оккупант уже точно не пойдет на прямое столкновение с Украиной в Азовском море. "За одни сутки, Кремль, беспредельничающий на Азове с мая месяца, утратил стратегическую инициативу на театре", - подчеркнул блогер, добавив, что теперь Украина будет серьезно "трепать нервы" оккупанту в регионе, не давая ему беспредельничать.

Так, РФ стоит готовится к ответным мерам на террор в Азове: досмотру российских судов, разведке, сопровождении военными украинских гражданских кораблей и многому другому. "После этого похода двух залатанных кораблей за адекватность решений высшего военно-политического руководства Украины я спокоен", - констатировал Арестович.