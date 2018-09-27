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Легализация "Л/ДНР" и раскол Украины: Климкин разоблачил идею фейковой операции России с миротворцами ООН

27.09.2018 11:50
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Легализация "Л/ДНР" и раскол Украины: Климкин разоблачил идею фейковой операции России с миротворцами ООН

Власти Российской Федерации предлагают заведомо фейковую идею о введении миротворцев ООН на Донбасс, чтобы легализовать "Л/ДНР" и привести к федерализации Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал акцент на важности создания международной администрации и полицейского компонента в рамках миротворческой миссии на Донбассе, передает "Диалог.UA". Данное заявление прозвучало в кулуарах 73-й Генассамблеи ООН.

"В противном случае Россия и дальше будет пытаться руководить оккупированными территориями, и вся идея российской фейковой миротворческой операции – это начало процесса регионализации и федерализации Украины", - подчеркнул Климкин.

По словам главы МИД Украины, любые решения и действия Киева во время оккупации "приведут к ее легитимизации". "Россия пытается управлять оккупированными территориями и стремится к федерализации не только Донбасса, но и всей Украины.

Помочь Донбассу можно только после полной деоккупации под международным контролем", - добавил министр Климкин.



Теги: Россия, Донбасс, ООН, МИД, ДНР, ЛНР, миротворцы, Климкин
 
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