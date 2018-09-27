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Нажился на смертях, стервятник: сети возмутили подробности про известного сербского боевика ДНР

27.09.2018 11:29
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Нажился на смертях, стервятник: сети возмутили подробности про известного сербского боевика ДНР

Сербский наемник, воевавший на стороне боевиков так называемой ДНР, Деян Беричсобрался продавать "заработанный" им участок земли в России, который оценивается в более чем миллион рублей (около 425 тысяч гривен).

Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист Денис Казанский, передает apostrophe.ua.

"Неплохо сербский наемник Берич на войне подзаработал. Получил участочек в 21 Га под Рязанью, теперь продает. Хочет больше миллиона рублей. Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", – пишет журналист.

В комментариях не слишком удивились внезапному обогащению наемника.



Теги: Россия, Донбасс, боевик, земля, серб, ДНР, соцсети
 
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