- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России11:10
- Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти10:52
- Девочек заставляли мыть от крови автобус: появились страшные детали о жизни в плену у боевиков ДНР-ЛНР10:28
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены09:58
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция09:43
- В Макеевке из-за грязной воды массовая вспышка кишечной инфекции09:41
- Боевики атакуют и гибнут: военные рассказали о ситуации на Донбассе09:18
- В Горловке готовят «избирательные участки» для «выборов» главаря «ДНР»09:08
- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор08:28
Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти
Боль в животе, рвота, озноб, высокая температура, интоксикация и обезвоживание – с таким букетом симптомов жители города обращаются к врачам. Виновата вода из крана, которую больше нельзя называть живительной влагой: она превратилась в опасный яд.
Представитель украинского омбудсмена, известный правозащитник Павел Лисянский опубликовал тревожные новости из оккупированного Донбасса. В городе Макеевке (Донецкая область) жители травятся водопроводной водой, сообщает "Диалог.UA".
В последнее время качество воды в городе катастрофически упало. Это произошло после поломки местной системы дезинфекции. Жители города сразу обратили внимание на странный цвет, вкус и запах (химии и лекарств) того, что течет из крана.
Опасаясь беды, воду стали кипятить по 5 и более минут, но и это не стало панацеей: после употребления такой жидкости жители Макеевки все равно ощущали на себе симптомы отравления.
"На данный момент мне известно, что госпитализировано 37 взрослых и двое детей в возрасте до 9 лет (данные от медицинских работников), часть людей отправили в больницы г. Донецка, а оттуда я не смог получить информацию. Но количество госпитализированных людей растет каждый час", - сообщает Лисянский.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, отравление, вода, яд, ДНР
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России11:10
- Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти10:52
- Девочек заставляли мыть от крови автобус: появились страшные детали о жизни в плену у боевиков ДНР-ЛНР10:28
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены09:58
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция09:43
- В Макеевке из-за грязной воды массовая вспышка кишечной инфекции09:41
- Боевики атакуют и гибнут: военные рассказали о ситуации на Донбассе09:18
- В Горловке готовят «избирательные участки» для «выборов» главаря «ДНР»09:08
- После долгого перерыва возобновляется курсирование поездов Киев-Лисичанск09:00
- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России11:10
- Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти10:52
- Девочек заставляли мыть от крови автобус: появились страшные детали о жизни в плену у боевиков ДНР-ЛНР10:28
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены09:58
- Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция09:43
- В Макеевке из-за грязной воды массовая вспышка кишечной инфекции09:41
- Боевики атакуют и гибнут: военные рассказали о ситуации на Донбассе09:18
- В Горловке готовят «избирательные участки» для «выборов» главаря «ДНР»09:08
- После долгого перерыва возобновляется курсирование поездов Киев-Лисичанск09:00
- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»