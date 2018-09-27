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Архив - Донецкая область

Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения

27.09.2018 22:03
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Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения

Оккупированная Макеевка, жители которой массово отравились питьевой водой, будет отключена от водоснабжения. Об этом сообщают в соцсети.
Отмечается, что вода будет отключена сегодня, 27 сентября, с 18.00, на неизвестный период.
Напомним, число жителей Макеевки Донецкой области, которые пожаловались на плохое самочувствие из-за отравления питьевой водой, возросло до 75 человек.

Источник Восточный фарватер



Теги: Донбасс, Макеевка, отравление, вода, водоснабжение
 
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