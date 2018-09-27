Главная / Новости / Донецкая область / Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения
Последние новости раздела
- Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения22:03
- СБУ предоставила доказательства, что Пушилин готовил принудительного отстранения от должности Александра Захарченко. ВИДЕО21:01
- Теперь ничего не выйдет: в Минобороны Украины раскрыли планы боевиков по наступлению20:30
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми18:58
- КПВВ «Новотроицкое» будет благоустроено18:29
- «Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы17:09
- Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях16:36
- Эколог: Славянская ТЭС не имеет права сжигать нефтекокс до получения нового разрешения на выбросы16:05
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"14:42
- Пенсии «за нулем»: Почему на линии разграничения не открывают социальные офисы14:26
Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения
27.09.2018 22:03
Оккупированная Макеевка, жители которой массово отравились питьевой водой, будет отключена от водоснабжения. Об этом сообщают в соцсети.
Отмечается, что вода будет отключена сегодня, 27 сентября, с 18.00, на неизвестный период.
Напомним, число жителей Макеевки Донецкой области, которые пожаловались на плохое самочувствие из-за отравления питьевой водой, возросло до 75 человек.
Источник Восточный фарватер
Теги: Донбасс, Макеевка, отравление, вода, водоснабжение
Читайте также:
- Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти
- Вместо вулкана - террикон. Опасные вещества могут попасть в воду
- Страшная катастрофа в Донецке и Макеевке: больницы забиты детьми и взрослыми, которые могут умереть от отравления водой
- Азаров требует немедленно ликвидировать коммунальную аварию в Макеевке
- Жителей Макеевки отравили канализационными стоками
- В Горловке дети отравились питьевой водой?
- Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения22:03
- Между Луганской и Днепропетровской областями появится железнодорожное сообщение21:27
- СБУ предоставила доказательства, что Пушилин готовил принудительного отстранения от должности Александра Захарченко. ВИДЕО21:01
- Теперь ничего не выйдет: в Минобороны Украины раскрыли планы боевиков по наступлению20:30
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми18:58
- КПВВ «Новотроицкое» будет благоустроено18:29
- «Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы17:09
- Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях16:36
- Эколог: Славянская ТЭС не имеет права сжигать нефтекокс до получения нового разрешения на выбросы16:05
- "Такого даже в 2014 году не было", - "ЛНР" отключат от света и связи, не будет воды, перестанет работать транспорт15:28
- Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения22:03
- Между Луганской и Днепропетровской областями появится железнодорожное сообщение21:27
- СБУ предоставила доказательства, что Пушилин готовил принудительного отстранения от должности Александра Захарченко. ВИДЕО21:01
- Теперь ничего не выйдет: в Минобороны Украины раскрыли планы боевиков по наступлению20:30
- Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила19:54
- Это дно: в знаменитый курорт Украины вошли танки Путина19:29
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми18:58
- КПВВ «Новотроицкое» будет благоустроено18:29
- Главный "успех" Гройсмана: важная реформа в Украине на грани провала18:03
- В "Укравтодор" пришли силовики: обыски идут в 15 областях17:27
- Главный "успех" Гройсмана: важная реформа в Украине на грани провала18:03
- Сторожа в школах не отвечают за детей16:10
- Относятся как к рабам: Сенсационное признание заробитчанки, которая больше никогда в Польшу не вернется12:48
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов