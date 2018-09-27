Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция

27.09.2018 09:43

По данным Госпогранслужбы сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

В ГПСУ отмечают, что с 27 сентября 2018 года, во исполнение решения Правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения, начнутся работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое», передает donpress.com.

Пограничники уточняют, что функционирование КПВВ не будет прекращаться, однако возможны некоторые осложнения в движении связанных с временной сменой направлений движения, проведением монтажных работ и переносом модулей для проведения контрольных операций.

В Госпогранслужбе отметили, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/50;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/30;

КПВВ «Гнутово» — 15/30.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 45,4 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9985 человек и 1120 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 390 человек и 1660 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8750 человек и 1610 транспортных средств;

«Гнутово» — 4210 человек и 970 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 130 человек.