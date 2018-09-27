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Ситуация на КПВВ 27 сентября: на «Новотроицком» началась реконструкция
По данным Госпогранслужбы сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.
В ГПСУ отмечают, что с 27 сентября 2018 года, во исполнение решения Правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения, начнутся работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое», передает donpress.com.
Пограничники уточняют, что функционирование КПВВ не будет прекращаться, однако возможны некоторые осложнения в движении связанных с временной сменой направлений движения, проведением монтажных работ и переносом модулей для проведения контрольных операций.
В Госпогранслужбе отметили, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 10/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/50;
КПВВ «Новотроицкое» — 0/30;
КПВВ «Гнутово» — 15/30.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 45,4 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9985 человек и 1120 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 390 человек и 1660 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8750 человек и 1610 транспортных средств;
«Гнутово» — 4210 человек и 970 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 130 человек.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
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