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Славянская ТЭС собирается травить население и сотрудников токсичным нефтекоксом – депутат
Депутат рассказал об экологической угрозе из-за сжигания нефтекокса на Славянской ТЭС
Нефтекокс, который планируют сжигать на Славянской ТЭС, имеет в своем составе высокую долю серы и нефтекокса, что грозит здоровью местных жителей и здоровью самих сотрудников.
Об этом на странице в Facebook написал народный депутат Украины Михаил Бондарь.
Он сообщил, что владелец Славянской ТЭС – компания «Донбассэнерго» готова смешивать токсический нефтяной кокс с антрацитом, чтобы сэкономить на производстве электроэнергии.
«Высокое содержание серы и ванадия в нефтяном коксе является безусловным угрозой загрязнения окружающей среды, угроза здоровью населения, и тем более работников Славянской ТЭС», - заявил Бондарь.
Чтобы вопросом нефтекокса занялись компетентные органы, он направил соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру, Министерство экологии и Министерство энергетики.
«О правомерности и безопасности использования нафтококсу на Славянской ТЭС отправил соответствующие депутатские обращения в Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерства экологии, Генеральной прокуратуры Украины и к руководству ПАО «Донбассэнерго», - написал нардеп.
В запросах указывается, что хозяйственная деятельность с опасными отходами, к которым можно отнести и нефтяной кокс, должна происходить только с соответствующей лицензией. Если посмотреть соответствующий реестр Минэкологии на официальном сайте органа, то компания «Донбассэнерго» там не указана.
Кроме того он отмечает, что высокое содержание серы и ванадия в нефтяном коксе является безусловным угрозой населению Украины. Ванадий при попадании в организм человека при дыхании вызывает раздражение дыхательной системы. А в случае длительного воздействия - это может негативно повлиять на здоровье будущих детей.
Напомним, ранее депутат Михаил Бондарь обнародовал сертификат качества прибывшего нефтекокса для Донбассэнерго. Согласно сертификату, процент серы в нефтекоксе составляет 6,25%, что провоцирует превышение выбросов диоксида серы в атмосферу и на сжигание должно быть соответствующее разрешение. Помимо серы, нефтекокс содержит также и токсичный для здоровья человека ванадий.
Теги: Донбасс, Славянск, токсин, сотрудники, население, ТЭС
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