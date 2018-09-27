Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях

27.09.2018 16:36

Сербский наемник группировки "ДНР" Деян Берич собрался продавать "заработанный" им участок земли на территории РФ. Стоимость земли оценивается более миллиона рублей (425 тыс.грн.)

Скриншот со страницы Берича в соцсети опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.

Отмечается, что участок в 21 Га боевик продает под Рязанью.

"Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", - пишет Казанский.

Источник Трибун.