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Стало известно, как известный боевик "ДНР" нажился на смертях
27.09.2018 16:36
Сербский наемник группировки "ДНР" Деян Берич собрался продавать "заработанный" им участок земли на территории РФ. Стоимость земли оценивается более миллиона рублей (425 тыс.грн.)
Скриншот со страницы Берича в соцсети опубликовал в Twitter журналист Денис Казанский.
Отмечается, что участок в 21 Га боевик продает под Рязанью.
"Какой только сброд не нажился на Донбассе и горе его жителей. Со всего света слетелись стервятники", - пишет Казанский.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, продажа, боевик, земельный участок, ДНР
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