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В Горловке готовят «избирательные участки» для «выборов» главаря «ДНР»
Во временно оккупированной Горловке по указанию оккупационных «властей ДНР» готовят «избирательные участки».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях рассказывают, как оккупационные «власти ДНР» готовят «избирательные участки».
При этом, никто не скрывает, что от «выборов» ничего не зависит, нужно просто «создать картинку»:
«Горлівка из оставшихся 44 «избирательных участков», планировавшихся под выборы «главы республики», оставили только 20. Команда прозвучала так — от нас ничего не зависит, нужно технично все провести...»,
«В Горловке на референдуме участки машиностроительный техникум школы №№ 17, 38 объединили (голосовали в шк№17), школы 55 и 14. А потом участки перекрывали, что бы явку сфотографировать..».
Теги: Донбасс, выборы, Горловка, ДНР, соцсети, избирательный участок
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