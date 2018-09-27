В Макеевке из-за грязной воды массовая вспышка кишечной инфекции

27.09.2018 09:41

Во временно оккупированный Макеевке в последние несколько дней крайне низкое качество воды. В городе начались массовые заболевания кишечной инфекцией.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированной Макеевки уже несколько дней говорят о крайне низком качестве воды и неприятном запахе. Вчера к вечеру все учебные заведения получили телефонограмму о необходимости использования только кипяченой воды, которую кипятить не менее 10 минут.

Сегодня стало известно о большом количестве заболевших людей, среди которых есть дети. Главарь «ДНР» Денис Пушилин в связи с этим даже собрал совещание на котором признал, что «недостаточная дезинфекция питьевой воды» из-за нехватки хлора. Впрочем, Пушилин поспешил сообщить, что «ситуация уже наладилась».

Жители временно оккупированных территорий негодуют:

«Пушок пришел — и все нормализовалось Кудесник дырявый((((»,

«Пух всемогущий»,

«Все проблемы решает»,

««Раньше хлор давала Украина, сейчас не даёт, а своего у нас нет. Но пробы проводятся каждое утро и вода соответсвует норме» — со слов работницы водоканала»,

«Со слов работника макеевской фильтровальной дело труба ну или полный п….ц»