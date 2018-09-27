Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы

27.09.2018 17:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы

Так называемый «начальник пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов заявил, что сегодня под обстрел попал «санитарный автомобиль» в результате чего погибли два члена НВФ и еще один получил ранение. При этом он традиционно обвинил в обстреле ВСУ.
Так, Безсонов уточнил: «Для оказания помощи и эвакуации раненого в указанный район выдвинулся санитарный автомобиль. Несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля, украинские боевики открыли по нему прицельный огонь. В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил еще один военнослужащий ДНР».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, жертвы, санитар, обстрел, автомобиль, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх