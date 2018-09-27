- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"14:42
- Пенсии «за нулем»: Почему на линии разграничения не открывают социальные офисы14:26
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз14:09
- Страшная катастрофа в Донецке и Макеевке: больницы забиты детьми и взрослыми, которые могут умереть от отравления водой13:12
- Легализация "Л/ДНР" и раскол Украины: Климкин разоблачил идею фейковой операции России с миротворцами ООН11:50
- Нажился на смертях, стервятник: сети возмутили подробности про известного сербского боевика ДНР11:29
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России11:10
- Оккупированный Донбасс на грани катастрофы: в Макеевке люди массово травятся водой, даже кипячение не может спасти10:52
- Девочек заставляли мыть от крови автобус: появились страшные детали о жизни в плену у боевиков ДНР-ЛНР10:28
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены09:58
Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
Курт Волкер сообщил о том, что земли "ДНР" и "ЛНР" должны принадлежать снова Украине, поскольку этого требует Конституция. Он подчеркнул, что Запад не признал эти формирования, поэтому в скором времени Донбасс будет возвращен Украине.
Специальный представитель Госдепартамента США, который занимается вопросами ситуации в Украине, Курт Волкер сказал свое слово касательно "ДНР" и "ЛНР". Он сообщил, что они "нелегитимны в рамках минских соглашений". Это было сказано во время интервью, которое проводило издание "Эхо Москвы". "Важный момент, который касается принятия соглашений Минска, напрямую зависит от статуса так называемой "Л/ДНР". Их создала Россия внутри Украинского государства. У них отсутствует местная, а также международная легитимность. Они попросту нелегитимны", - сказал Волкер. Отдельно Волкер сказал о том, что "Донбасс будет возвращен в Украину" рано или поздно, поскольку этого требуют все международные организации. "Конституция Украины не предусматривает подобных образований. Мы ищем возможности для того, чтобы Россия приняла участие в урегулировании возникшего конфликта. Донбасс будет возвращен в Украину, поскольку нет ни одного основания для признания этих "республик". В США заинтересованы, чтобы порядок официальной Конституции на этих землях был восстановлен", - подытожил Волкер.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, ЛНР, Волкер
- "В 21 веке мы получили мини-рабовладельческое государство, в котором пытают людей" - реалии "ЛДНР"
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Около трети переселенцев после завершения войны на Донбассе планируют вернуться домой
- Главарь казаков "Батя", бежавший в Россию, намерен снова приехать на Донбасс
- Чиновник назвал сроки возвращения оккупированного Донбасса в Украину
- Возвращение Донбасса: что делать с минами
- "Такого даже в 2014 году не было", - "ЛНР" отключат от света и связи, не будет воды, перестанет работать транспорт15:28
- В «ЛНР» пропала мобильная связь15:15
- Боевики «ЛНР» обязали работников горадминистраций получать разрешение на разговоры14:47
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"14:42
- Пенсии «за нулем»: Почему на линии разграничения не открывают социальные офисы14:26
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз14:09
- Страшная катастрофа в Донецке и Макеевке: больницы забиты детьми и взрослыми, которые могут умереть от отравления водой13:12
- Легализация "Л/ДНР" и раскол Украины: Климкин разоблачил идею фейковой операции России с миротворцами ООН11:50
- Нажился на смертях, стервятник: сети возмутили подробности про известного сербского боевика ДНР11:29
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России11:10
- "Такого даже в 2014 году не было", - "ЛНР" отключат от света и связи, не будет воды, перестанет работать транспорт15:28
- В «ЛНР» пропала мобильная связь15:15
- Історія з угорськими паспортами: політолог Даниленко розповів, що відбувається насправді15:08
- В Украине ужесточили наказание для "героев парковки"15:05
- Несостоявшаяся "Мисс Украина 2018" впервые прокомментировала свою дисквалификацию14:50
- Боевики «ЛНР» обязали работников горадминистраций получать разрешение на разговоры14:47
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"14:42
- Марлос полтора часа раздавал автофграфы в киевском ЦУМе14:40
- Пенсии «за нулем»: Почему на линии разграничения не открывают социальные офисы14:26
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз14:09
- Относятся как к рабам: Сенсационное признание заробитчанки, которая больше никогда в Польшу не вернется12:48
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Под Донецком идет бой
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»