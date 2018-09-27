Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"

27.09.2018 08:37

После того, как в террористической "ДНР" был ликвидирован так называемый "прилепинский батальон", о нем вскрылась вся правда.

Внимание на обличительный пост боевика "ДНР" обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в оккупированном Донецке недавно расправились с батальоном российского террориста-писателя Захара Прилепина - 4-м ОРШБ "ДНР". Уже после этого оказалось, что данная группировка была далеко не такой грозной, как представляли донецкие и российские пропагандисты.

Один из террористов признался, что "прилепинский батальон" никогда "не был боевым". "Всегда занимал позиции на второй - третьей линии обороны, да охранял объекты связи в Донецке", - пожаловался террорист "ДНР" Олег Барминов, уточнив, что руководство данной группировки тем временем обворовывало боевиков и строило бизнес.

Так, комбат "Фомич" открыл СТО, кафе "Взвод" и салон свадебных платьев. Деньги он на это скопил, уверяет наемник, недоплачивая подчиненным. Он, в частности, частенько не платил родным погибших террористов похоронные.

Штефан нашел весьма красноречивой данную историю. ""Супербоевое" подразделение Прилепина оказалось очередным потешным батальоном, который никогда не воевал, а только охранял объекты и пиарился… Вот такая она "ДНР" с лучшей стороны", - констатировал офицер ВСУ.