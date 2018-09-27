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ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми
Террористы РФ на оккупированном Донбассе продолжают срывать перемирие и обстреливать украинские позиции запрещенным вооружением. В сводке штаба АТО в Facebook сказано, что боевики продолжили вчера, 26 сентября, применять против ВСУ минометы и прочее имеющееся у наемников России оружие, передает "Диалог.UA". Несмотря на то что количество обстрелов за последние дни немного уменьшилось, напряжение на фронте не спадает. Силы ООС держат стойко оборону и за 26 сентября потерь не понесли.
На луганском направлении террористы атаковали Крымское, Свтелодарск, Золотое. На донецком направлении оккупанты совершили 11 обстрелов, применив против сил ООС не только гранатометы и пехотное вооружение, но и выпустив по ВСУ 10 мин 120-мм калибра возле Водяного.
С начала текущих суток 27 сентября зафиксировано 8 прицельных атак со стороны террористов. На луганском направлении боевики обстреляли Новотошковское из ЗУ-23-2 и стрелкового оружия. Кроме того, под огонь армии РФ попали Вольное и Троицкое. На донецком направлении террористы накрыли огнем Лебединское, Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. По данным разведки, за прошедшие сутки у российских боевиков двое убитых и двое раненых наемников. Ранее стало известно, что террористы на Донбассе расстреливают прибывающих из РФ вояк.
Теги: Донбасс, убиты, ДНР, ЛНР, ВСУ
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