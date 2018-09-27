- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор08:28
- Пасечник пообещал обеспечить жильем наемников ОРЛО08:10
- "Изношенные, подлатанные, но идем. Противник выбрал позор", - Арестович о появлении "Донбасса" и "Кореца" в Азове08:00
- В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки07:49
- Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»07:33
- Названо имя будущего «главы» «ДНР»23:22
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»
В социальных сетях жители оккупированной части Донетчины сообщают, что на КПП «ДНР» в оккупированной Еленовке наемники активно снимают отпечатки пальцев у пересекающих блокпосты людей.
В своих комментариях люди пишут:
«На дыровском КПП Еленовка теперь катают отпечатки пальцев, ладошек и делают фото в профиль и анфас. Пока только выборочно у молодых людей. Чуть позже собираются поголовно со всех брать. Кто-то может подтвердить/опровергнуть?».
«Пальчики давно уже катают. Вроде как один раз, но ходят слухи, что у них база накрылась и сейчас берут повторно».
«Катают пальцы, фоткают тоже».
При этом некоторые пользователи сообщают, что отпечатки пальцев снимают и на других КПП:
«На нуле в поселке. Октябрь (мариупольское направление) в вагончике полиции давно стоит комп с фотиком Canon и сканером для отпечатков пальцев. По весне комп даже включали, сейчас он выключен и собирает пыль».
«На Дебальцево тоже катают и фоткают, но говорят: одноразовая процедурка».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, фото, блокпост, ДНР, КПП, наемники, соцсети
- На блокпосте «ДНР» под Донецком оставались ночевать около 40 машин
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода
- Сепаратистские СМИ сообщают о массовой коррупции на блокпостах ДНР
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор08:28
- Пасечник пообещал обеспечить жильем наемников ОРЛО08:10
- "Изношенные, подлатанные, но идем. Противник выбрал позор", - Арестович о появлении "Донбасса" и "Кореца" в Азове08:00
- В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки07:49
- Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»07:33
- Названо имя будущего «главы» «ДНР»23:22
- Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки21:20
- Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон21:05
- Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина20:45
- Вскрылась вся правда о "супербатальоне" Прилепина: террористы не церемонятся с группировкой "ДНР"08:37
- Для предпринимателей в «ДНР» придумали новый побор08:28
- Пасечник пообещал обеспечить жильем наемников ОРЛО08:10
- "Изношенные, подлатанные, но идем. Противник выбрал позор", - Арестович о появлении "Донбасса" и "Кореца" в Азове08:00
- В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки07:49
- Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»07:33
- Названо имя будущего «главы» «ДНР»23:22
- Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине23:04
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму22:11
- Названо проверенное народное средство от простуды22:32
- Эти продукты, замедляющие похудение21:32
- Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики17:30
- В Украине установили запрет на популярную вакцину16:35
- Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"15:15
- Медики назвали лучший природный антибиотик13:16
- Медики назвали эффективные способы избавления от храпа09:45
- Какие знаки зодиака самые подлые09:30
- Что скрывается за пробой на золотых украшениях09:15
- Мы должны вести переговоры с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы - Волкер (Интервью)13:07
- Донецк весь день содрогался от мощных взрывов
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Под Донецком идет бой
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- "Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве
- Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко
- «Осторожно! Накидываются сразу». Соцсети предупредили о «зверствах» на КПП «Еленовка»
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»