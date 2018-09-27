Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»

27.09.2018 07:33

В социальных сетях жители оккупированной части Донетчины сообщают, что на КПП «ДНР» в оккупированной Еленовке наемники активно снимают отпечатки пальцев у пересекающих блокпосты людей.

В своих комментариях люди пишут:

«На дыровском КПП Еленовка теперь катают отпечатки пальцев, ладошек и делают фото в профиль и анфас. Пока только выборочно у молодых людей. Чуть позже собираются поголовно со всех брать. Кто-то может подтвердить/опровергнуть?».

«Пальчики давно уже катают. Вроде как один раз, но ходят слухи, что у них база накрылась и сейчас берут повторно».

«Катают пальцы, фоткают тоже».

При этом некоторые пользователи сообщают, что отпечатки пальцев снимают и на других КПП:

«На нуле в поселке. Октябрь (мариупольское направление) в вагончике полиции давно стоит комп с фотиком Canon и сканером для отпечатков пальцев. По весне комп даже включали, сейчас он выключен и собирает пыль».

«На Дебальцево тоже катают и фоткают, но говорят: одноразовая процедурка».

Источник: donpress.com