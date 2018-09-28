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Экологическая катастрофа в ДНР: вслед за Макеевкой от плохой воды "слегла” Горловка, больницы забиты
Экологическая катастрофа стремительными темпами охватывает Донбасс. Вслед за Макеевкой массовое отравление зафиксировано и в оккупированной Горловке.
Жители Горловки бьют тревогу в соцсетях, передает "Диалог.UA". Оккупанты о катастрофе молчат. Однако ее вовсю обсуждают местные граждане в соцсетях.
Так, одна из жительниц Горловки пожаловалась, что ее племянника и других воспитанников детсада №129 экстренно госпитализировали с тяжелым отравлением, а отделение оказалось "забито" другими пациентами. "Чем вчера накормили детей?" - задалась она вопросом. Ее сообщение вызвало ажиотаж.
Другие жители оккупированного города подтвердили информацию о критической ситуации, уточнив, что практически весь город слег. Примечательно, что, по данным некоторых, в детсадах настоятельно рекомендуют родителям не распространяться об "эпидемии".
В Горловке уверены, что случилось повторение макеевкой истории и дети массово травятся водопроводной водой. Примечательно, что в Макеевке начали ходить настойчивые слухи об экологической катастрофе. Местные уверены, что виной массовому отравлению попадание в водопровод не сточных вод, а фенола и других химических ядов, о чем ранее предупреждал Киев. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Макеевке сотни отравившихся водой, люди в страхе ждут завтрашнего дня.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Горловка, Макеевка, отравление, вода, ДНР
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