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«Слишком трудные разговоры». Кучма покинул пост полпреда на ТКГ в Минске
Сегодня второй президент Украины и один из подписантов Минских соглашений Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в ТКГ по урегулированию военного конфликта на Донбассе.
Представитель Фонда Кучмы сообщил: «Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост».
При этом сам Кучма отметил: «Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим»
Кроме того, он добавил, что это сложная работа, где он работал на общественных началах: «Когда-то надо мне остановиться… Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык. Там слишком трудные разговоры».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кучма, Минские договоренности
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