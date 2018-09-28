«Слишком трудные разговоры». Кучма покинул пост полпреда на ТКГ в Минске

28.09.2018 16:45

Сегодня второй президент Украины и один из подписантов Минских соглашений Леонид Кучма подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в ТКГ по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Представитель Фонда Кучмы сообщил: «Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост».

При этом сам Кучма отметил: «Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим»

Кроме того, он добавил, что это сложная работа, где он работал на общественных началах: «Когда-то надо мне остановиться… Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык. Там слишком трудные разговоры».

Источник: https://donpress.com