Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины

28.09.2018 21:45

Бывший президент Украины Леонид Кучма решил поделиться своим мнением о том, когда стоит ожидать мира на Донбассе.

Он отметил, что мир наступит только тогда, когда этого захочет Путин. Кучма отметил, что даже гадалки вам не скажут точнее, чем сам Путин. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма рассказал, что только российский лидер Владимир Путин может знать о том, когда будет мир на Донбассе.

Об этом сообщило независимое издание "ДонПресс". Экс-президент Украины решил сказать свое слово по поводу мира на Донбассе. Стоит отметить, что Кучма не особенно церемонился с ответом. Оно прозвучал довольно твердо и точно. "Когда там наступит мир, этого никто не скажет…Даже гадалки, если вы у них спросите…

Об этом спрашивайте у самого Путина. Идите и спросите у него о том, когда он отдаст эти территории и принесет наконец-то людям мир и покой", - заявил Кучма. В соцсетях начали поговаривать о том, что Кучма что-то знает о планах Путина. Другие же просто предположили, что политик ловко отмахнулся от каверзного вопроса. Ведь все прекрасно понимают, что Путин не отдаст эти земли так просто. И уж вряд ли он официально заявит о том, что его войска отступают. До этого Кучма официально заявлял о том, когда собирается выйти из соглашений, которые были приняты в Минске. Кроме того, экс-президент Украины все еще ждет извинений от США.

Источник: dialog.ua