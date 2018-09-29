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В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата
В Украине повысят цены на алкоголь со 2 октября 2018 года. Подорожание составило от 4,5 до 19,6% (зависимо от напитка). Так, самая дешевая бутылка водки подорожала на 12,4% до 89,4 грн за 0,5 л. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передаёт Бизнес.Медиа.
Соответственно по постановлению правительства, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен, в зависимости от кода изделий, будет повышен:
- на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4 - 19,6%;
- коньяк (бренди) на 6,6 - 9,5%;
- вина на 4,5 - 13,5%.
"Так, например, минимальная розничная цена за бутылку водки 0,5 литра содержанием спирта 40% повышен с 79,55 до 89,4 грн, или на 12,4%", - пояснили налоговики.
Отмечается, что постановление Кабинета министров Украины о пересмотре минимальных розничных цен на алкогольную продукцию опубликовано 22 сентября 2018 года.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, алкоголь, дата, цены
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