В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата

29.09.2018 20:45

В Украине повысят цены на алкоголь со 2 октября 2018 года. Подорожание составило от 4,5 до 19,6% (зависимо от напитка). Так, самая дешевая бутылка водки подорожала на 12,4% до 89,4 грн за 0,5 л. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передаёт Бизнес.Медиа.

Соответственно по постановлению правительства, размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен, в зависимости от кода изделий, будет повышен:

- на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4 - 19,6%;

- коньяк (бренди) на 6,6 - 9,5%;

- вина на 4,5 - 13,5%.

"Так, например, минимальная розничная цена за бутылку водки 0,5 литра содержанием спирта 40% повышен с 79,55 до 89,4 грн, или на 12,4%", - пояснили налоговики.

Отмечается, что постановление Кабинета министров Украины о пересмотре минимальных розничных цен на алкогольную продукцию опубликовано 22 сентября 2018 года.

Источник : https://from-ua.