- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка08:01
- Не успел. Казаков рассекретил «амбициозные» планы Захарченко07:33
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
- В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала01:04
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- В «ДНР» рассказали подробности подрыва кандидата на пост «главы»18:50
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой18:36
Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"
Пресс-центр ООС сообщает о новых изощренных провокациях и обстрелах со стороны российско-террористических войск на временно оккупированном Донбассе. За минувшие сутки, 29 сентября, бандформирования "ЛДНР" 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, передает "Диалог.UA".
К несчастью, в результате вооруженных провокаций противника один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Также выяснилось, что пророссийские террористы неоднократно применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностям. Согласно информации штаба ООС, противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, огонь велся из минометов калибра 80 мм и 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. По данным украинской разведки, в течение прошедших суток двое боевиков были убиты и еще семеро оккупантов ранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, потери, оккупанты
- Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери
- Прилепин рассказал, что за «ДНР» воюет 26 тысяч человек
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка08:01
- Не успел. Казаков рассекретил «амбициозные» планы Захарченко07:33
- В Хрустальном в «ДТП» с участием боевиков «ЛНР» погибли мирные жители07:07
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
- В Россию поехал груз с убитым на Донбассе Русланом Абикеновым: появилось фото ликвидированного военного с Урала01:04
- В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата20:45
- Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей19:48
- Армия РФ на Донбассе не может оправиться от огромных потерь: двое оккупантов убиты, семеро стали "300-ми"09:27
- Жену Губарева "обработали" люди Пушилина08:45
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Сутки в ООС: Боевики 32 раза открывали огонь, один воин ВСУ ранен08:31
- Украинец погиб мучительной смертью в метро Москвы: потрясенные очевидцы поделились подробностями08:26
- Хлеба и зрелищ: О театральной жизни Донецка08:01
- Путин хочет поделить Украину: стало известно о секретных переговорах России и Венгрии07:48
- Не успел. Казаков рассекретил «амбициозные» планы Захарченко07:33
- В Хрустальном в «ДТП» с участием боевиков «ЛНР» погибли мирные жители07:07
- "Донецк, здесь время остановилось", - появилось знаковое фото из Донбасса после российской оккупации01:22
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света14:10
- Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 201813:36
- В Украине запретили популярную вакцину12:50
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь
- ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми