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Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО

30.09.2018 22:28
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Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО

Российский телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» опубликовал видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, в результате которого 31 августа получил смертельное ранение главарь «ДНР» Александр Захарченко.

На видео показано, как к кафе подъезжает шикарный кортеж из дорогих авто, из одной из них выходит Захарченко, который затем входит внутрь заведения с охраной. Далее раздается взрыв.

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, кафе, взрыв, ДНР, Захарченко
 
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