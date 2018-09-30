Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО

30.09.2018 22:28

Российский телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» опубликовал видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке, в результате которого 31 августа получил смертельное ранение главарь «ДНР» Александр Захарченко.

На видео показано, как к кафе подъезжает шикарный кортеж из дорогих авто, из одной из них выходит Захарченко, который затем входит внутрь заведения с охраной. Далее раздается взрыв.

Источник: donpress.com