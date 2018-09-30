Смерть троих детей от взрыва в Горловке: выживший 10-летний ребенок заговорил – эксклюзивные подробности громкого ЧП

30.09.2018 16:22

Выживший после взрыва ребенок уже находится в сознании и смог рассказать страшные детали трагедии, свидетелем которой он стал. Так, сегодня, 30 сентября, группа детей в составе четырех человек шла через позиции боевиков. Самому младшему было всего 10 лет, этот ребенок выжил. Его товарищи – ученики 30-й школы скончались, передает "Диалог.UA".

Дети погибли на месте. На глазах у 10-летнего мальчика от жутких ранений скончались семиклассник Кирилл Коробов, 13-летний Андрей Максименко и восьмиклассник Виталий Бербинов. Выживший после взрыва Дима Тулуп находится в горловской больнице №2, мальчик получил осколочные ранения мягких тканей всего тела. Террористы подтвердили официально случившееся, а "мэр" - сепаратист Горловки Приходько пообещал сегодня рассказать подробности страшной трагедии.

В то же время соцсети не могут прийти в себя после случившегося. Люди прямо обвиняют террористов в смерти детей и говорят, что ушедшие подростки – именно вина российских наемников.

"Ну неужели ни у кого из них не хватило мозгов остановить детей??? Ведь орки видели, это не один ребенок, это четыре ребенка, которые шли через позиции боевиков. Почему никто не обратил внимания, почему никто не остановил", "Ужас, бедные родители.. " "Боевики – мрази конченные", "Я конечно все понимаю, но как бы написано что не нужно дальше обочины уходить с дороги...", "Если бы терры остановили детей, ничего бы не было", "Вообще то это на нашем (ДНРровском, - ред) нулевом блокпосту произошло, значит наши виновники", "Что делали дети на нулевом блокпосту? Там нет рядом жилых домов", "Четверо детей ? Они что из одной машины вылезли", "Где взрослые были, дети так страшно погибли", - жарко обсуждают в пабликах участники обсуждений. По словам некоторых источников, то что выжил 10-летний ребенок – настоящее чудо, так как остальные погибшие получили страшные травмы. Тела некоторых детей наполовину обезображены. Однако официально данные сведения подтверждения пока не получили. "Шли через позиции.... странно как то...." "Только у меня нехороший вопрос? Вероятно только у меня. Что дети делали в серой зоне в зелёнке?" – пишут в соцсетях.