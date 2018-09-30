Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе

30.09.2018 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе

Подразделения ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и взяли под контроль 6 кв. км оккупированной территории.
Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что подразделения украинской армии были вынуждены выдвинуться на передовые позиции в Донецкой области из-за обстрелов противника:
«Ввиду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области для улучшения своих тактических позиций подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах. Уже окопались и стоят новые опорники».
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ВСУ, обстрелы, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх