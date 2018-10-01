ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе

01.10.2018 09:40

Незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" не оставляют попыток разжечь конфликт на оккупированном Донбассе, но получили мощный ответ ВСУ.

За прошедшие сутки, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что террористы "ЛДНР" 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Более того, боевики шесть раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В частности, противник вел огонь в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

К сожалению, в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Согласно данным разведки, четыре оккупанта были уничтожены, восемь получили ранения. Напомним, Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР". Ранее сообщалось, что горловчане потрясены убийством детей, требуют вывести российские войска.



Источник: www.dialog.ua