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«Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО
Россия должна официально признать ОРДЛО независимыми и начать официально поставлять туда оружие и войска.
Об этом заявил депутат нелегитимной Госдумы РФ Леонид Калашников, передает donpress.com.
Депутат считает, что именно так поступили бы США, если бы были на месте России. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Калашников отметил:
«Нам что-то надо делать, России. Попробовала бы Америка? Например, двух американцев там убили бы. Мы, что, следственные дела будем возбуждать? Мы будем стихи здесь рассказывать? Мы будем слушать вот эту ересь, которую здесь несут? Конечно, Россия должна проявить активность и сказать: „ДНР“, „ЛНР“ мы признаем, хотя бы их референдум». И защищать, и официально поставлять туда оружие, как американцы, сбрасывать десантников. Тогда будут бояться русского обидеть!».
Теги: Россия, США, Донбасс, оружие, референдум, ДНР, ЛНР, десант
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