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Из-за гибели детей в Горловке США требуют от России обуздать боевиков
США требуют от России прекратить кровавую вакханалию на временно оккупированных территориях Донецкой области. Последней каплей стала гибель детей во временно оккупированной Горловке.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне во временно оккупированной Горловке в результате взрыва противопехотной мины боевиков «ДНР» погибли трое детей и один ребенок получил ранения. США выразили негодование в связи с этим инцидентом.
В сообщении пресс-центра посольства США говорится следующее:
«Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения. Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы. Местные дети заслуживают мирное и безопасное детство».
В сообщении подчеркивается, что «Спровоцированный Россией конфликт на востоке Украины превратил Украину в одну из самых заминированных стран мира. Украинцы страдают от российской агрессии».
Теги: Россия, США, Донбасс, Горловка, дети, гибель, ДНР, боевики, мины
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