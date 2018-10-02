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"Нарушений не выявлено", - "Вода Донбасса" сделала заявление насчет "качества" водопроводной воды в Макеевке
Сегодня стало известно, что компанией "Вода Донбасса" была якобы проведена проверка водопроводной воды в оккупированной Макеевке.
В результате так называемой проверки воды из водопровода в захваченной боевиками Макеевке было установлено, что она полностью соответствует санитарным нормам, передает "Диалог.UA".
Пресс-служба "Воды Донбасса" сообщила, что согласно полученным ими результатам, вода в системе центрального водоснабжения якобы соответствует требованиям ГосСанПиН 2.2.4-171-10.
Забор воды для проведения проверки был произведен в Горняцком районе оккупированной пророссийскими боевиками Макеевки.
Исследование проб воды производила лаборатория контроля качества воды Макеевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.
Однако стоит отметить, что результаты исследований проб водопроводной воды, которые были выполнены городской сан-эпидемслужбой, пока не обнародованы.
Вопрос правдивости насчет данной проверки остается открытым, как и вопрос была ли вообще она проведена и боевики продолжают действовать в лучших традициях своих покровителей из Кремля, скрывая всю правду от населения.
Теги: Донбасс, Макеевка, водопровод, водоснабжение, лаборатория, Вода Донбасса, боевики
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