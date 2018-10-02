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Новые версии убийства Захарченко: французский офицер наслушался российского "агитпропа" и удивил громким заявлением

02.10.2018 17:05
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Новые версии убийства Захарченко: французский офицер наслушался российского "агитпропа" и удивил громким заявлением

Французский экс-офицер Поль Барриль озвучил собственную нестандартную версию относительно ликвидации главного террориста "ДНР" Александра Захарченко.
Экс-офицер национальной жандармерии Франции и один из создателей французского антитеррора Поль Барриль сделал заявление об убийцах главаря "ДНР" Александра Захарченко, передает "Диалог.UA". Данную информацию распространило издание OffGuardian.
Согласно словам офицера, ликвидацию Захарченко подготовили "диверсанты третьего полка спецоперации военной разведки Минобороны Украины". Также Барриль подчеркнул, что специалисты из этого полка проходили обучение в команде американских инструкторов в Хмельницкой области. По версии француза, Захарченко лишился жизни из-за своих политических взглядов, симпатий и поддержки со стороны России. Более того, офицер утверждает, что якобы страны Запада развязали вооруженный конфликт на востоке Украины.



Теги: Донбасс, убийство, Захарченко, версия, заявление
 
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