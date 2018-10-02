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НВФ применили на Донбассе лазерное оружие: ранен пограничник

02.10.2018 13:35
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НВФ применили на Донбассе лазерное оружие: ранен пограничник

Вчера возле оккупанты применяли лазерное оружие, в результате чего пограничник Краматорского отряда при наблюдении в оптический прибор получил травму сетчатки глаза.

Такую информацию сообщил полковник Госпогранслужбы Украины Олег Сободян, передает donpress.com.

Спикер ГПСУ отметил: «Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками. Предварительный диагноз — „лазерный ожог сетчатки глаза“. Военнослужащий госпитализирован. Диагноз подтвержден. Потеря зрения, по оценкам врачей, составляет 80%».

По словам Слободяна, этот случай стал пятым, когда служащие ГПСУ получают повреждения органов зрения вследствие использования НВФ лазерного оружия.



Теги: Донбасс, Краматорск, зрение, ранение, пограничники, потеря, лазерное оружие, ГПСУ, НВФ
 
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