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В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса
В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, появился дешевый и очень опасный новый наркотик "Микс".
О смертельной опасности для молодежи Донецка и всего оккупированного Донбасса рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net.
"Микс" в оккупированном Донецке появился относительно недавно, но приобрел широкую популярность. Дело в том, что доза синтетического наркотика стоит всего 50 рублей - меньше, чем бутылка водки. Такую дешевизну товара, по данным ресурса, обеспечивает то, что его распространение "крышуют" спецслужбы террористической "ДНР" - так называемое "МГБ".
За прибыльным бизнесом стоит "замминистра" данной структуры Роман Грошевой при поддержке своего начальника. Силовики "республики", естественно, не только не мешают сбытчикам товара, но и помогают, что положительно сказалось на цене "Микса".
"Очень страшно от картины, которую наблюдаем в родном Донецке, страшно за будущее и за молодежь", - пожаловался сепаратистский ресурс на последствия появления в Донецке "русского мира".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, наркотики, молодежь, ДНР, МГБ
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