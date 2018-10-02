В Донецке появился страшный наркотик "Микс": россияне решили полностью уничтожить молодежь Донбасса

02.10.2018 21:06

В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, появился дешевый и очень опасный новый наркотик "Микс".

О смертельной опасности для молодежи Донецка и всего оккупированного Донбасса рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net.

"Микс" в оккупированном Донецке появился относительно недавно, но приобрел широкую популярность. Дело в том, что доза синтетического наркотика стоит всего 50 рублей - меньше, чем бутылка водки. Такую дешевизну товара, по данным ресурса, обеспечивает то, что его распространение "крышуют" спецслужбы террористической "ДНР" - так называемое "МГБ".

За прибыльным бизнесом стоит "замминистра" данной структуры Роман Грошевой при поддержке своего начальника. Силовики "республики", естественно, не только не мешают сбытчикам товара, но и помогают, что положительно сказалось на цене "Микса".

"Очень страшно от картины, которую наблюдаем в родном Донецке, страшно за будущее и за молодежь", - пожаловался сепаратистский ресурс на последствия появления в Донецке "русского мира".