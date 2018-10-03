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Березовец о Донбассе: ""Минск" мертв. Путин потерял управление и не знает, что делать"
Уход из Трехсторонней контактной группы экс-президента Украины Леонида Кучмы - очень настораживающий сигнал.
С предупреждением о планах агрессора по Донбассу выступил в Facebook известный украинский политический эксперт Тарас Березовец, передает "Диалог.UA".
На днях Кучма объявил об уходе из Трехсторонней контактной группы. Это очень серьезно, выразил уверенность Березовец, уточнив, что его роль в "Минске" была огромной, так как экс-президент "сглаживал острые углы".
"Кучма всегда обладал политическим чутьем. Если такой старый лис как он решил порвать с Минским процессом, значит все зашло в окончательный тупик… Минский процесс мертв", - констатировал эксперт, уточнив, что для Украины это не очень хорошая новость.
Минск, с его слов, "похоронил" Путин, который сейчас "потерял управление над процессом" и банально не знает, что делать с Донбассом. Доказательством тому являются грядущие "выборы" в террористических "Л/ДНР".
"Кремль пошел на этот шаг не от хорошей жизни", - заверил он, уточнив, что российский лидер очень стеснен в маневрах, так как давят на него и извне, и внутри РФ. "Выборами", по мнению Березовца, путинский режим банально обостряет ситуацию на Донбассе. Это все, что он может сегодня сделать.
"Длинной стратегии у Путина сегодня попросту нет. Он играет короткую игру на украинских выборах "пан или пропал". Поражение не оставит Путину другого выбора, кроме эскалации, в т.ч. военной", - предупредил эксперт.
Теги: Донбасс, выборы, Путин, Минск, ДНР, ЛНР, Кучма, эскалация, РФ
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