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Боевики «ДНР» перегораживают наблюдателями СММ ОБСЕ дорогу автомобилями
03.10.2018 16:14
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области перегораживают автомобилями дорогу, не давая проехать наблюдателям СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБЕ по состоянию на 1 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«На въезде в н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя), автомобиль «Лада», приехавший с противоположного направления, остановился и заблокировал дорогу, препятствуя проезду патруля Миссии в населенный пункт. Вооруженный член вооруженных формирований вышел из машины и сообщил СММ, что не разрешит патрулю Миссии продолжить движение, ссылаясь на риски для «безопасности СММ»».
Теги: Донбасс, дорога, ОБСЕ, автомобиль, ДНР, боевики
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