- Боевики «ДНР» перегораживают наблюдателями СММ ОБСЕ дорогу автомобилями16:14
- Прокуратура расследует деятельность экологических инспекций в Мариуполе15:14
- ВСУ нанесли "ДНР" мощный удар с воздуха: ДОТ боевиков разорвало после детонации боекомплекта. ВИДЕО14:48
- Показан план по введению миротворцев на Донбасс. ИНФОГРАФИКА14:16
- Бородай рассказал, как «система Пушилина» сменит «систему Ташкента» в ОРДО13:58
- Боевики «ДНР» размещают танки рядом с жилыми домами13:36
- В Ясиноватском районе злоумышленники разбирали и воровали железнодорожные рельсы12:52
- В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей12:35
- «Жил на широкую ногу». Бородай рассказал, какими «благами» пользовался Захарченко12:20
- Украинцы размазали россиянина в споре о Донбассе: бегство "патриота РФ" насмешило соцсети12:04
Показан план по введению миротворцев на Донбасс. ИНФОГРАФИКА
В Украине представили вариант введения миротворцев на Донбасс, в который входят три основных компонента: военный, полицейский и гражданский. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и показал инфографику, передает Сегодня.
По его словам, это только приблизительная модель миротворческой миссии, какой ее видит Киев. Операция будет осуществляться международной переходной администрацией.
"В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миротворческой миссии, у РФ не будет выхода", – сказал Черныш.
Согласно планам украинской стороны, военный компонент предполагает разведение сил, разоружение боевиков и демилитаризация территорий. Полицейская миссия должна будет заняться правопорядком, подготовкой кадров и защитой собственности на этих территориях. В гражданский компонент среди прочего войдут обеспечение социальной помощью населения, образованием и медициной, начнется процесс возвращения переселенцев и т.д.
Напомним, во время выступления на сессии Генассамблеи президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на прогресс в решении вопроса миротворцев ООН на Донбассе. Он напомнил, что Украина обращалась в ООН с просьбой развернуть миротворческую миссию еще в апреле 2015 года.
В то же время министр иностранных дел РФ Сергей лавров снова взялся за старое и заявил, что Москва согласно только на охрану ООН для миссии ОБСЕ на Донбассе, а также призвал к полной и последовательной реализации Минских договоренностей.
В свою очередь, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной на переговорах в Минске Евгений Марчук объяснил, что даже если ООН и примет решение по введению миссии в Украину, то миротворцы все равно не скоро окажутся на Донбассе. По его словам, в этом вопросе довольно длительная процедура действий.
Теги: Донбасс, модель, план, миротворцы
- Российский эксперт рассказал про «план Б» Путина в Украине
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- План повернення Донбасу в 2018 році
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Путин рассказал свой план относительно аннексированного Крыма
- Боевики «ДНР» перегораживают наблюдателями СММ ОБСЕ дорогу автомобилями16:14
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства15:56
- Из пунктов пропуска на границе с РФ исчезли боевики «ЛНР»15:38
- Прокуратура расследует деятельность экологических инспекций в Мариуполе15:14
- ВСУ нанесли "ДНР" мощный удар с воздуха: ДОТ боевиков разорвало после детонации боекомплекта. ВИДЕО14:48
- Боевики «ЛНР» используют вооружение неустановленного типа14:33
- Показан план по введению миротворцев на Донбасс. ИНФОГРАФИКА14:16
- Бородай рассказал, как «система Пушилина» сменит «систему Ташкента» в ОРДО13:58
- Боевики «ДНР» размещают танки рядом с жилыми домами13:36
- В Ясиноватском районе злоумышленники разбирали и воровали железнодорожные рельсы12:52
- Боевики «ДНР» перегораживают наблюдателями СММ ОБСЕ дорогу автомобилями16:14
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства15:56
- Из пунктов пропуска на границе с РФ исчезли боевики «ЛНР»15:38
- Прокуратура расследует деятельность экологических инспекций в Мариуполе15:14
- ВСУ нанесли "ДНР" мощный удар с воздуха: ДОТ боевиков разорвало после детонации боекомплекта. ВИДЕО14:48
- Боевики «ЛНР» используют вооружение неустановленного типа14:33
- Показан план по введению миротворцев на Донбасс. ИНФОГРАФИКА14:16
- Бородай рассказал, как «система Пушилина» сменит «систему Ташкента» в ОРДО13:58
- Боевики «ДНР» размещают танки рядом с жилыми домами13:36
- Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия13:19
- Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?23:02
- Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт22:16
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса