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Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября

03.10.2018 09:05
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Ситуация в пунктах пропуска утром 3 октября

Сегодня утром, 3 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 36,5 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8165 человек и 1080 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8000 человек и 1470 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7110 человек и 1240 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3270 человек и 770 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9930 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/80;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:

КПВВ «Марьинка»:
Владимир: «8:28. "Каргилл" в Украину – чуть выше подъема на мост».
КПВВ «Гнутово»:
Татьяна: «Гнутово в Украину на 7:20 10 основной, 3 льготной».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
 
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