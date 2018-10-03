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У переселенцев из Донбасса низкий уровень доверия к украинским политикам. Исследование
Самый высокий уровень доверия среди внутренне перемещенных лиц у президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра обороны Степана Полторака.
Об этом говорится в исследовании Международного фонда избирательных систем (IFES) и Общественным холдингом «Группа вляния», передают novosti.dn.ua.
«Уровень доверия очень небольшой для всех украинских политиков. Нет ни одного политика, которому бы доверял значительный процент переселенцев», - сообщи директор по мониторингу, оценке и исследованиям IFES Ракеш Шарма.
Согласно результатам исследования, Петру Порошенко не доверяют 75% ВПЛ, Владимиру Гройсману - 75%, Степану Полтораку - 60%, Юрию Бойко - 71%, Андрею Садовому - 64%, Юлии Тимошенко - 77%.
В тоже время среди ВПЛ, самый большой уровень доверия у президента Петра Порошенко - 12%, премьер-министра Владимира Гройсмана - 12%, министра обороны Степана Полторака - 12%, Лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко - 11%, мэра Львова Андрея Садового - 10%, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 9%.
Самый низкий уровень доверия среди перселенцев зафиксирован у экс-премьер-министра Арсения Яценюка - 3%, вице-премьер-министра Павла Розенко - 3%, главы фракции «БПП» Артура Герасимова - 3%, спикера Верховной Рады Андрея Парубия - 5%.
Исследование проводилось компанией GfK Ukraine с 16 января по 13 февраля 2018, в нем приняли участие 2048 переселенцев со всех регионов Украины, которые были вынуждены переехать в другие города страны из-за конфликта на Донбассе.
Теги: политика, Украина, Донбасс, доверие, Порошенко, переселенцы, ВПЛ
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