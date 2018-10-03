Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей

03.10.2018 12:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей

В январе текущего года появилась информация о запрете въезда некоторым лицам на подконтрольную Украине территорию. До этих пор четких данных по этому вопросу не было.

Вчера, 2 октября, «депутаты ДНР» получили разъяснение относительно выезда «госслужащих министерств и ведомств» за линию разграничения, пишет Знамя индустрии.
Местные СМИ опубликовали текст разъяснения с конкретным указанием категорий граждан, которые не могут пересечь контрольно-пропускные пункты на Донбассе.
В данном списке указаны также те лица, которым проезд через КПВВ на Донбассе разрешен при письменном уведомлении «Министерства государственной безопасности», и те, кто может пересекать линию разграничения беспрепятственно.



Теги: Донбасс, список, ДНР, линия разграничения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх