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В «республике» появился список невыездных за линию разграничения должностей
03.10.2018 12:35
В январе текущего года появилась информация о запрете въезда некоторым лицам на подконтрольную Украине территорию. До этих пор четких данных по этому вопросу не было.
Вчера, 2 октября, «депутаты ДНР» получили разъяснение относительно выезда «госслужащих министерств и ведомств» за линию разграничения, пишет Знамя индустрии.
Местные СМИ опубликовали текст разъяснения с конкретным указанием категорий граждан, которые не могут пересечь контрольно-пропускные пункты на Донбассе.
В данном списке указаны также те лица, которым проезд через КПВВ на Донбассе разрешен при письменном уведомлении «Министерства государственной безопасности», и те, кто может пересекать линию разграничения беспрепятственно.
Теги: Донбасс, список, ДНР, линия разграничения
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