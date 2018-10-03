ВСУ подорвали грузовик "ДНР" с боеприпасами с воздуха: в результате мощного взрыва погиб командир боевиков

03.10.2018 19:27

В Сети опубликовано видео, как в результате блестящей операции украинские военные уничтожили грузовик российских военных, который подвозил на передовую для террористов снаряды и боеприпасы.

В результаты боевого удара уничтожен грузовик, боекомплект и несколько боевиков, включая командира роты российских наемников. Первыми ролик опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" в социальной сети, после чего он стал быстро распространяться по Интернету. Бойцам ВСУ удалось выследить маршрут движения российских военных после десятков часов ведения аэроразведки. "Несколько раз была угроза потерять аппарат из-за сильного подавления сигнала российскими силами радиоэлектронной борьбы. Дни просмотренного материала и их анализ. Вся эта скрупулезная работа проводилась ради одного успешного действия", - пишут волонтеры. В результате подрыва российского грузовика уничтожен не только боекомплект, но и несколько транспортных средств, а также группа боевиков. Согласно данным разведки, удалось уничтожить и командира роты боевиков.

Источник "Диалог.UA"