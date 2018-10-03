Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ подорвали грузовик "ДНР" с боеприпасами с воздуха: в результате мощного взрыва погиб командир боевиков

03.10.2018 19:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ подорвали грузовик "ДНР" с боеприпасами с воздуха: в результате мощного взрыва погиб командир боевиков

В Сети опубликовано видео, как в результате блестящей операции украинские военные уничтожили грузовик российских военных, который подвозил на передовую для террористов снаряды и боеприпасы.
В результаты боевого удара уничтожен грузовик, боекомплект и несколько боевиков, включая командира роты российских наемников. Первыми ролик опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" в социальной сети, после чего он стал быстро распространяться по Интернету. Бойцам ВСУ удалось выследить маршрут движения российских военных после десятков часов ведения аэроразведки. "Несколько раз была угроза потерять аппарат из-за сильного подавления сигнала российскими силами радиоэлектронной борьбы. Дни просмотренного материала и их анализ. Вся эта скрупулезная работа проводилась ради одного успешного действия", - пишут волонтеры. В результате подрыва российского грузовика уничтожен не только боекомплект, но и несколько транспортных средств, а также группа боевиков. Согласно данным разведки, удалось уничтожить и командира роты боевиков.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, грузовик, боеприпасы, ДНР, ВСУ, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх