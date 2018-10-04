Боевики распоясались на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ударили по ВСУ и схлопотали ответку

04.10.2018 08:49

За прошлые сутки, 3 октября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – пять раз с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наших позиции в районах населенных пунктов Крымское (Луганское направление), Троицкое, Луганское и Новолуганское (на Светлодарской дуге), Пески и Красногоровка (под Донецком), Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский (Мариупольское нааправление).

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Крымского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Новолуганского, Гнутово и Лебединского вел огонь из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитникам Крымского боевики применяли вооружение БМП.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, два боевика уничтожены и двое ранены.

С начала текущих суток, 4 октября, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции ОС у Водяного. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.