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Что делать переселенцу, если отказывают в получении пенсии через "Укрпочту"

04.10.2018 14:55
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Что делать переселенцу, если отказывают в получении пенсии через "Укрпочту"

В Украине получать пенсию и социальные выплаты через почту с доставкой на дом могут переселенцы – лица с инвалидностью I и II группы, а также лица, которые не способны к самообслуживанию. Но это должно подтверждаться заключением врачебно-консультативной комиссии.
О том, что делать, если отказывают в получении пенсии через «Укрпочту» при наличии медицинского заключения разъяснил юрист Общественной организации «Донбасс-SOS».
«Отказ в этом случае не является правомерным», – отмечает юрист.
Такое право закреплено в Постановлении Кабинета министров Украины №637 от 5 ноября 2014 года «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам».
«Если вы или ваш родственник относитесь к одной из этих категорий, то имеете право подавать заявление на получение пенсии и социальных выплат через почту», – сказано в сообщении.
Вам следует лично либо через представителя обратиться в свой Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения с письменным заявлением.
Если вам отказывают в получении выплат почтой – настаивайте на письменном отказе, который потом можно обжаловать в вышестоящем органе, министерстве и суде.
Важно: лицам, которые получают пенсию и социальные выплаты почтой с доставкой домой, идентификацию в Ощадбанке проходить не нужно.
Источник Трибун



Теги: Донбасс, Укрпочта, переселенцы, пенсии
 
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