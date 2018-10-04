Наемник из Горловки «Тихий» рассказал, кто воюет в армии ОРДЛО

04.10.2018 09:48

Житель оккупированной Горловки в интервью одному из российских каналов сообщил, что за оккупированные территории воюют исключительно «местные жители».

Наемник с позывным «Тихий» сообщил, что пошел воевать сразу после окончания колледжа, передает donpress.com.

По его словам, первое время ему было очень страшно, однако, сейчас он уже привык к обстрелам.

При этом он призвал не верить тому, что говорят по телевидению и заявил: «Здесь нет огромной мифической российской армии, а воюет местное население».

Также, он призвал всех желающих приехать и «убедиться в этом».