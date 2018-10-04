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Наемник из Горловки «Тихий» рассказал, кто воюет в армии ОРДЛО
04.10.2018 09:48
Житель оккупированной Горловки в интервью одному из российских каналов сообщил, что за оккупированные территории воюют исключительно «местные жители».
Наемник с позывным «Тихий» сообщил, что пошел воевать сразу после окончания колледжа, передает donpress.com.
По его словам, первое время ему было очень страшно, однако, сейчас он уже привык к обстрелам.
При этом он призвал не верить тому, что говорят по телевидению и заявил: «Здесь нет огромной мифической российской армии, а воюет местное население».
Также, он призвал всех желающих приехать и «убедиться в этом».
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, армия, наемник, обстрелы, ОРДЛО
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