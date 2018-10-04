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Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон
04.10.2018 19:22
На оккупированной территории Донетчины отопительный сезон должен начаться по плану. Об этом сегодня сообщил врио главаря «ДНР» Денис Пушилин.
Так, он отметил: «Сегодня были рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону. Есть ряд сложностей, но большинство из них мы сегодня услышали и нашли решения. Я думаю, никаких сюрпризов в этом году не будет и отопительный сезон пройдет по плану. Каких-то непреодолимых задач на сегодняшний день нет».
Кроме того, в ходе совещания «первый замминистра строительства и ЖКХ ДНР» Виталий Кижаев заявил, что жилой фонд готов на 99,6%, а объекты социальной сферы — на 98%.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, отопительный сезон, Пушилин, ОРДО
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