- Что делать переселенцу, если отказывают в получении пенсии через "Укрпочту"14:55
- В зоне проведения ООС ликвидирован наемник из Твери с позывным «Харза»14:39
- Судьба Донбасса решена: что нужно знать украинцам14:16
- Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год14:01
- Волонтер рассекретил командира «Третьей силы»12:47
- В Донецке по ночам воруют автономера и предлагают вернуть за деньги12:33
- "Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему11:54
- Новейшие Т-64, Т-80 и БТР отправились на Донбасс "утюжить" оккупанта10:39
- Боярышник пикчер: в сети высмеяли трейлер блокбастера боевиков "ДНР". ВИДЕО10:21
- Позиции ВСУ возле 10 городов и сел попали под шквал обстрелов - боевики поплатились за провокации жизнью09:31
Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год
Верховная Рада Украины поддержала принятие за основу и в целом законопроекта № 9153 о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ,
За продление данного закона проголосовали 245 нардепов. Известно, что действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года.
В тексте закона сказано: «В статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» слова «на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заменить словами «со дня вступления в силу с учетом положений закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, год, Верховная Рада, особый статус
- Азаров назвал дату принятия бюджета
- В Раде задумали тотальную украинизацию страны: к чему готовиться
- Рада усовершенствовала дистанционное получение образования на оккупированных территориях
- Порошенко вернул в Раду закон о таможенном "едином окне" и поддержке сельского хозяйства
- Заради подань на депутатів можуть продовжити сесію Ради
- Рада внесла ряд правок в закон о деоккупации Донбасса
- Что делать переселенцу, если отказывают в получении пенсии через "Укрпочту"14:55
- В зоне проведения ООС ликвидирован наемник из Твери с позывным «Харза»14:39
- Судьба Донбасса решена: что нужно знать украинцам14:16
- Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год14:01
- Ликвидирован боевик «ЛНР» 1989 года рождения13:37
- Волонтер рассекретил командира «Третьей силы»12:47
- В Донецке по ночам воруют автономера и предлагают вернуть за деньги12:33
- "Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему11:54
- Новейшие Т-64, Т-80 и БТР отправились на Донбасс "утюжить" оккупанта10:39
- Боярышник пикчер: в сети высмеяли трейлер блокбастера боевиков "ДНР". ВИДЕО10:21
- Что делать переселенцу, если отказывают в получении пенсии через "Укрпочту"14:55
- В зоне проведения ООС ликвидирован наемник из Твери с позывным «Харза»14:39
- Судьба Донбасса решена: что нужно знать украинцам14:16
- Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год14:01
- Ликвидирован боевик «ЛНР» 1989 года рождения13:37
- Пугачева и Галкин переезжают в Украину: уже учат «мову»13:12
- Волонтер рассекретил командира «Третьей силы»12:47
- В Донецке по ночам воруют автономера и предлагают вернуть за деньги12:33
- Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание12:06
- "Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему11:54
- Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание12:06
- О ностальгии по СССР и региональных стереотипах среди жителей Донбасса. ВИДЕО18:31
- Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?23:02
- Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт22:16
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой20:45
- С кем воюет Россия на Донбассе19:39
- Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"19:13
- Подсолнечное масло «Чумак» может вызвать рак – исследование18:36
- Пока мощные игроки не включатся в конфликт, войну на Донбассе не удастся прекратить, - Маломуж17:37
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- В Макеевке появилась неизвестная инфекция
- В «ЛНР» начинается дефицит продуктов
- "Днище", - дончане в ярости клянут любимчика Кремля Пушилина из-за погрязшего в мусоре Донецка
- «Будут бояться». В Госдуме призвали к поставкам оружия в ОРДЛО
- "Сейчас это разлагающийся труп..." - Сеть поразил рассказ женщины, впервые вернувшейся на Донбасс после бегства
- Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой
- Позиции Суркова серьезно пошатнулись: Путин взялся за управление "куратора" Донбасса
- "Отжатый" бизнес и имущество дончан: "отец" "ДНР" рассказал, как за счет жителей Донецка роскошно жил Захарченко
- «При Захаре такого не было». Дончане в шоке от новых цен на мясо
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября