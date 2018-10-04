Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

04.10.2018 14:01

Верховная Рада Украины поддержала принятие за основу и в целом законопроекта № 9153 о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ,

За продление данного закона проголосовали 245 нардепов. Известно, что действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года.

В тексте закона сказано: «В статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» слова «на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заменить словами «со дня вступления в силу с учетом положений закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно».

Источник ДонПресс.