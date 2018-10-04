Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

04.10.2018 14:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

Верховная Рада Украины поддержала принятие за основу и в целом законопроекта № 9153 о продлении закона об особом статусе Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ,
За продление данного закона проголосовали 245 нардепов. Известно, что действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября 2018 года.
В тексте закона сказано: «В статье 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» слова «на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заменить словами «со дня вступления в силу с учетом положений закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно».
Источник ДонПресс.



Теги: Донбасс, год, Верховная Рада, особый статус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх