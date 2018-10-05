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"Гиря на ногах" России: Тука объяснил, почему Кремлю не нужны "Л/ДНР"
Тука считает, что стране-агрессору вовсе не нужен растоптанный Донбасс, кроме того, Москва не собирается включать в состав "империи" фейковые республики.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука утверждает, что у жителей ОРДЛО уже нет никаких иллюзий относительно присоединения республик к РФ, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Главред".
Жители оккупированных территорий разочарованы и подавлены, ведь сейчас уже не звучит популярный лозунг "Хотим в Украину", люди мечтают вернуться хотя бы в то состояние, которое было до вторжения российской армии.
Тука убежден, что оккупантам не нужен разоренный и уничтоженный Донбасс, где масса социальных и экономических проблем, которые рано или поздно нужно решать, иначе эти территории станут мертвыми и депрессивными. Однако такая "гиря на ногах" Кремля, в которую нужно вкладывать миллиарды долларов, агрессору не нужна. Ранее замминистра рассказал, что будет с "республиками" после ликвидации главного боевика "ДНР", и назвал имена предполагаемых убийц Захарченко. Также Тука предложил перестать "заигрывать" с венгерским руководством и пойти на жесткие меры.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, Кремль, ДНР, ЛНР
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