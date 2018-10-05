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«Может достать до Москвы!»: пропагандисты Кремля в истерике из-за украинского оружия
Российские пропагандисты не на шутку запаниковали после заявления главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака, согласно которому наша страна может создать оружие, способное достать до Москвы.
Как передает replyua.net, заявление Бадрака о том, что Украина может создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров быстро распространили все крупные средства массовой информации страны-агрессора.
В том числе, Бадрак отметил, что война с Россией спровоцировала серьезный всплеск развития украинских военных технологий. С его точки зрения, такое оружие способно внести серьезные изменения в риторику переговоров, так как Украина, вооружившись такими ракетами, будет иметь возможность предъявлять свои условия.
Теги: Донбасс, война, оружие, армия, Кремль
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